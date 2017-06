Explosionen, Schüsse: Täter trug Sprengstoffgürtel

Auf Fernsehbildern ist ein Großaufgebot der Polizei rund um den Bahnhof Central zu sehen, der Einsatz läuft noch. Die Bahngesellschaft SNCB teilte via Twitter mit, dass der Bahnverkehr auf Anweisung der Polizei unterbrochen wurde.

"Eine Person außer Gefecht gesetzt"

Ob es Verletzte oder gar Todesopfer gibt, ist derzeit völlig unklar. Nach Angaben der belgischen Polizei hat ein Soldat "eine Person außer Gefecht gesetzt". Ein Regierungssprecher sagte, Premierminister Charles Michel und Innenminister Jan Jambon verfolgten die weitere Entwicklung.

Brüssel war zuletzt am 22. März 2016 von mehreren zeitgleichen Anschlägen erschüttert worden. Selbstmordattentäter sprengten sich am Flughafen sowie in der Brüsseler Innenstadt in die Luft und rissen 35 Menschen mit in den Tod. Über 300 wurden verletzt, der Islamische Staat bekannte sich damals zu dem Angriff.