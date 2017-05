Explosion bei Konzert: 19 Tote und 50 Verletzte!

Zeugen berichteten von einem "extrem lauten Knall" nach dem Konzert der US- amerikanischen Pop- Sängerin Ariana Grande. Die Konzerthalle, laut Homepage die größte geschlossene Arena Europas mit Platz für 21.000 Menschen, musste evakuiert werden. Die Sängerin selbst sei wohlauf. Auf der Veranstaltung dürften tausende Kinder und Jugendliche gewesen sein.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Michelle Sullivan, die mit ihren beiden Töchtern (12 und 15) bei der Veranstaltung war, sagte zu BBC: "Es war alles sehr Furcht erregend! Gerade als die Lichter ausgingen hörten wir laute Explosionen und alle begannen zu schreien! Uns wurde immer nur gesagt: 'Lauft einfach weiter, hört nicht auf zu laufen!'" Ein Video, in dem man Menschen aus der Halle fliehen sieht, wurde auf der Kurznachrichtenplattform Twitter gepostet und bereits zigtausende Male geteilt.

Mehrere Todesopfer

Auch die britische Polizei nutzte Twitter, um sich an besorgte Bewohner und Konzertbesucher zu wenden: In einem Tweet wurde darum gebeten, der Gegend fernzubleiben - auch weil pausenlos Feuerwehr- , Polizei- und Notarztfahrzeuge im Einsatz wären. Laut der Bahngesellschaft Northern Railway wurden Züge aus der nahegelegenen Victoria Station angehalten und der Bahnhof gesperrt. Die Polizei bestätigte, dass es 19 Todesopfer gibt.

Foto: AFP or licensors

Foto: AP

Welle der Hilfsbreitschaft

Die Internet- Community reagierte sofort: Bald nach der Explosion waren die Themen "Ariana" und "Manchester" in den weltweiten Twitter- Trends. Fotos von vermissten Personen, die auf dem Konzert waren, wurden geteilt. Twitter- Nutzer aus Manchester boten unter dem Hashtag #roomformanchester auch Schlafmöglichkeiten und Mitfahrgelegenheiten für alle, die in den Verfall verwickelt wurden, an.

Konzertbesucher: "Wie im Krieg! Überall lagen Menschen herum!"

Gegenüber dem britischen Sender BBC Radio 5 Live berichtete Konzertbesucher Josh Elliott: "Wir versuchten so schnell wie möglich nach draußen zu gelangen. Rund um uns herum weinten und schrien alle! Überall waren Polizeiautos und wir wussten nicht, was überhaupt passiert". Eine andere Augenzeugin erzählte: "Alles ging so schnell, ich verstand gar nicht, was los war! Es gab einen lauten Knall und plötzlich liefen hunderte Menschen auf uns zu. Sie trampelten einfach über Kinder und Teenager! Alle wollten nach draußen!"

Foto: AP

Ein Mann, der gerade seine Frau und Tochter vom Konzert abholen wollte, sagte: "Es war wie in einem Kriegsfilm! Von der Wucht der Explosion wurde ich auf den Boden geschleudert und als ich wieder aufstand, sah ich überall Menschen herumliegen. 20 bis 30 Körper - ich weiß nicht ob sie tot waren, aber sie sahen tot aus! Sie waren blutverschmiert." Der Mann rannte sofort ins Innere der Konzerthalle um nach seiner Familie zu suchen: "Ich konnte meine Frau und meine Tochter nirgends finden! Draußen unter den Herumliegenden waren sie auch nicht. Ich war verrückt vor Angst. Gleichzeitig versuchte ich so gut wie es nur ging, der Rettung zu helfen." Laut BBC konnte der Mann seine Familie wieder finden.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP