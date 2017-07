Ex- Sturm- Exzentriker Avdijaj: Aus bei Schalke?

Eineinhalb Jahre lang hatte er die österreichische Bundesliga in Atem gehalten - nicht nur wegen genialer Tricks am Platz, sondern auch wegen manchmal grenzwertiger Wortspenden und eigner Ticks. Jetzt gibt es wieder Aufregung um Ex- Sturm- Star Donis Avdijaj, mittlerweile für Schalke 04 im Einsatz. Informationen der "Bild" zufolge, dürfte es Avdijaj jetzt auch in Königsblau an den Kragen gehen.