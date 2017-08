Ex- SPÖ- Guru Silberstein nun 15 Tage im Hausarrest

Der in Israel festgenommene ehemalige SPÖ- Wahlkampf- Guru Tal Silberstein, dem Geldwäsche, Betrug und Bestechung vorgeworfen werden, wurde am Freitag aus der Haft entlassen - muss jetzt aber 15 Tage im Hausarrest verbringen. Und auch danach dürfe er Israel für 60 Tage nicht verlassen, berichtete die Tageszeitung "Haaretz" am Samstag.