Ex- Soldat rast mit Auto in Menschenmenge: Frau tot

Vier der Opfer waren am Donnerstag noch in Lebensgefahr, wie Feuerwehrchef Daniel Nigro sagte. Ihre Überlebenschancen seien aber gut. Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine 18- Jährige, deren 13 Jahre alte Schwester ebenfalls von dem Auto getroffen wurde - die 13- Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.

Polizei: "Auto mit hoher Geschwindigkeit auf Gehweg"

Der Autofahrer hatte die Straße mit seinem Honda auf der 42nd Street Ecke 7th Avenue verlassen und sei von dort über mehrere Straßenblocks mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gehweg gefahren, wie Polizeichef James O'Neill sagte. Weitere Menschen saßen nicht in dem Fahrzeug. Aufnahmen von TV- Sendern zeigten ein Auto, das auf Pollern vor einer Verkehrsinsel hängen geblieben war. Die rechte Seite hing in der Luft, die Motorhaube war komplett zerbeult.

Unfall unter Drogen- oder Alkoholeinfluss?

Der 26- jährige Lenker wurde bereits festgenommen (siehe Tweet unten). Berichten zufolge handelt es sich um einen polizeibekannten Bewohner des Stadtteils Bronx, der zuvor als Soldat in der US- Marine gedient hatte. Bei seiner Festnahme sei er anscheinend entweder betrunken gewesen oder habe unter Drogeneinfluss gestanden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen Strafverfolger. Den Behörden zufolge war er erst diesen Monat sowie in den Jahren 2015 und 2008 schon wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Ob er das Auto absichtlich in die Menge steuerte, ist unklar.

Bürgermeister: "Keine Hinweise auf Terrorakt"

Bürgermeister Bill de Blasio sprach ebenfalls von einem Unfall - und keinem Terrorakt. Der Stadtchef sprach den Opfern und den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus. "Es ist ein harter Tag für New York City", sagte De Blasio. Er versprach aber auch, dass die New Yorker "standhaft" bleiben würden. Auch US- Präsident Donald Trump wurde über die Lage am Times Square informiert, wie sein Sprecher Sean Spicer auf Twitter mitteilte.

Bilder vom Times Square zeigten zahlreiche Verletzte, um die sich Rettungskräfte und Passanten kümmerten.

Der Times Square ist einer der belebtesten Plätze der Welt. Jährlich suchen rund 50.000.000 Menschen aus aller Welt den Platz auf, der für seine Leuchtreklamen und die opulente Silvesterparty berühmt ist. Durchschnittlich gehen dort laut einer Statistik des Tourismusbüros Times Square Alliance täglich rund 300.000 Menschen vorbei.