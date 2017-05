Ex- Samenbank- Chef Vater von mehr als 19 Kindern

Insgesamt 23 Niederländer hatten einen DNA- Abgleich mit dem Direktor der Samenbank gefordert. Eltern und Kinder warfen dem Anfang April gestorbenen Jan Karbaat vor, sein eigenes Sperma für die In- Vitro- Fertilisation verwendet zu haben statt des in der Samenbank ausgewählten Spermas eines Spenders.

Klinik wurde 2009 geschlossen

Nach Angaben eines Anwalts der Familien soll Karbaat behauptet haben, er sei der Vater von 60 nach In- Vitro- Fertilisation geborenen Kindern. Einen DNA- Test lehnte er aber stets ab. Seine Klinik wurde 2009 wegen Unregelmäßigkeiten geschlossen.

Bei der In- Vitro- Fertilisation wird in einem Reagenzglas eine Eizelle durch eine Samenzelle befruchtet. Der so gebildete Embryo wird dann in den Mutterleib eingepflanzt.