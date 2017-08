Ex- Salzburger Keita im Visier des FC Barcelona

Der FC Barcelona startete am Sonntag mit einem souveränen 2:0- Erfolg gegen Betis Sevilla in die neue Meisterschaft. Dennoch herrscht Handlungsbedarf, vor allem im Mittelfeld möchte der Verein sich verstärken.

Foto: GEPA

Bereits bekannt war, dass sich Barcelona um die Dienste von Jean- Michael Seri (Nizza), Philippe Coutinho (Liverpool) und Ousmane Dembele (Dortmund) bemüht. Die Verhandlungen gehen aber nur sehr schleppend voran. Nun rückt auch Keita und Schalkes Leon Goretzka in den Fokus der Katalanen. Laut "Mundo Deportivo" soll der technische Direktor, Robert Fernandez, am Samstag in Gelsenkirchen anwesend gewesen sein, um das Duo genauer unter die Lupe zu nehmen.

Eine Verpflichtung Keitas wäre aber äußert schwierig. Zuletzt blitzte der FC Liverpool mit einem 80- Millionen- Angebot für den Leipzig- Mittelfeldspieler ab. RB- Sportdirektor Ralf Rangnick hat Keita für unverkäuflich erklärt. "Für uns ist wichtig, dass er nächste Saison bei uns spielt. Und das kann ich versichern."