Ex- Salzburger bringen Rangnick auf die Palme!

Zur Vorgeschichte: Keita verlor im Schlagerspiel in der eigenen Hälfte den Ball, über Robert Lewandowski und Thiago kam der Ball zu Xabi Alonso, der ins lange Eck einschoss. "Ich meine, so ein Ball - er kann ihn annehmen und hat stundenlang Zeit. Aber dann passiert so ein Ballverlust", schimpfte Rangnick nach dem Spiel. Keita ging laut Coach Ralph Hasenhüttl angeschlagen ins Spiel. Eine Personalentscheidung, die sich als Fehler herausstellte. Was man beim zweiten Gegentreffer auch zu spüren bekam.

Foto: GEPA

Doch nicht nur mit Keita ging Rangnick hart ins Gericht. Auch Ex- Salzburg- Keeper Peter Gulacsi, der den Elfmeter verursachte, und Spielmacher Emil Forsberg, der früh mit Rot vom Platz flog und nun eine Sperre von drei Spielen ausfasste, bekamen ihr Fett ab. "Wenn du natürlich drei solche Aussetzer drin hast wie wir mit Keita, Forsberg und Gulacsi, kannst du gegen einen solchen Gegner nicht gewinnen", bekrittelte der 58- Jährige nach der Watschen bei den Bayern. Man habe nicht gut gespielt und sich von den mächtigen Bayern einfach überraschen lassen.

Ein Blick auf die Tabelle wird Rangnick dann auch wieder beruhigen. Mit sensationellen 36 Punkten aus 16 Spielen spielte der Aufsteiger einen grandiosen Herbst. "Wir versuchen natürlich, da oben zu bleiben. Doch wir sind ja keine Träumer und wollen einfach weg aus dem Mittelfeld. Wir wissen ja, dass vier die Champions League und zwei die Europa League erreichen - das ist das Minimalziel", so Red- Bull- Boss Didi Mateschitz. Man darf also gespannt sein …

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 16 12 3 1 29 39 2. Leipzig 16 11 3 2 16 36 3. Hertha BSC 16 9 3 4 8 30 4. E. Frankfurt 16 8 5 3 10 29 5. Hoffenheim 16 6 10 0 11 28 6. Dortmund 16 7 6 3 16 27 7. Köln 16 6 7 3 6 25 8. Freiburg 16 7 2 7 -6 23 9. Leverkusen 16 6 3 7 -1 21 10. Mainz 16 6 2 8 -4 20 11. Schalke 04 16 5 3 8 1 18 12. Augsburg 16 4 6 6 -4 18 13. Wolfsburg 16 4 4 8 -9 16 14. Gladbach 16 4 4 8 -10 16 15. Bremen 16 4 4 8 -14 16 16. Hamburg 16 3 4 9 -17 13 17. Ingolstadt 16 3 3 10 -13 12 18. Darmstadt 16 2 2 12 -19 8