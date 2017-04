Ex- Rapidler Kainz schießt Werder zum Derbysieg!

Werder Bremen im siebenten Fußball- Himmel! Sieg im Nord- Derby, nur noch ein Punkt fehlt auf Platz sieben - und der Abstiegskampf in der deutschen Bundesliga ist Geschichte. "Schuld" daran ist ein Ex- Rapidler! Florian Kainz hat Werder Bremen nämlich als "Joker" zum 2:1- Sieg gegen die Hamburger geschossen. Auch das erste Tor im Spiel erzielte ein Mann aus Österreich: Michi Gregoritsch hatte HSV in Führung gebracht.