Ex- Pornostar Mia Khalifa lässt Sportler auffliegen

Sie war kurzzeitig der erfolgreichste Pornostar der Welt - Mia Khalifa. Weil sie aus dem Libanon kommt, wurde dies damals zum großen Skandal: Sie bekam Morddrohungen und ihre Familie distanzierte sich von ihr. Jetzt ist Khalifa erfolgreiche Sport- Bloggerin in den USA und glühender Fan aller Teams aus Washington sowie der Footballer von Florida State. Und setzt als Bloggerin natürlich auf ihre optischen Vorzüge (siehe Video oben). Und: Sie lässt Sportler auffliegen, die sie per Direktnachrichten via Social Media kontaktieren!