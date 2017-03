Ex- ÖFB- Teamspieler Ernst Ogris verstorben

Ausgelassen hatte Ernsti, wie er von Freunden genannt worden war, zeit seines Lebens nicht viel. Das kostete ihn einst einen Platz in der Unter- 21- Nationalmannschaft. Daraus machte er auch keinen Hehl. Suchte nie Ausreden. Ernst Ogris war ein Typ, wie es ihn heute nicht mehr gibt. Ex- Teamchef Alfred Riedl bezeichnete ihn als "kleinen Scheiß- mir- nix". Bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft erzielte der damals 23- Jährige in der EM- Quali gegen Dänemark am 5. Juni 1991 per Seitfallzieher das Tor des Jahres (siehe Video oben).

Foto: GEPA

Es folgte der Sprung nach Deutschland und 29 Spiele und 7 Tore für Hertha Berlin in der 2. deutschen Bundesliga . Die meisten Erfolge feierte er bei der Admira, mit der er ins Cupfinale einzog. Selbst mit über 40 Jahren kickte Ernsti noch im Unterhaus. Oder bei der Copa Pele. Beruflich engagierte er sich beim Fahrtendienst ÖHTB, kutschierte Kranke und Behinderte. "Sie lieben mich, ich liebe sie", sagte er bei einem seiner letzten Interviews. Sie werden ihren Ernsti nie vergessen.

Kronen Zeitung