Ex- Ö3- Chef Bogdan Roscic wird Staatsoperndirektor

Bogdan Rosic habe eine Vernetzung mit den wichtigsten Sängern und Dirigenten der Welt, die ihresgleichen suche, begründete Drozda seine Entscheidung, deren Tragweite er sich durchaus bewusst sei: "Ich möchte die Gelegenheit nutzen und die Staatsoper als 'die' Leitinstitution unserer Kulturlandschaft ab dem Jahr 2020 neu positionieren."

So repräsentiere Roscic auch einen "Generationswechsel". "Ich glaube, wir müssen in die Zukunft blicken - und das heißt in keinem Fall Kritik am Status quo", so Drozda. Schließlich stehe die Staatsoper derzeit sehr gut da. Doch "wenn Sie so wollen, geht es auch darum, eine Staatsoper 4.0 zu kreieren". Nicht zuletzt habe ihn aber Roscics Konzept für die inhaltliche Ausrichtung der Staatsoper ab 2020 restlos überzeugt.

Drozda (M.), Roscic (re.) und Bundestheater-Holding-Chef Christian Kircher bei der Pressekonferenz Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Besucherrekord in laufender Saison

In der Saison 2015/16 verbuchte die Wiener Staatsoper einen Besucherrekord von 610.461 Gästen und Kartenerlöse in der Höhe von rund 34,6 Millionen Euro. Die Platzauslastung lag bei 98,59 Prozent, wobei das Haus 1709 Sitz- und 567 Stehplätze parat hält.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Berühmt ist die Staatsoper mit ihren in Summe 950 Mitarbeitern im Besonderen für ihr Orchester, das außerhalb der Oper als Wiener Philharmoniker bekannt ist. Wesentlich für den Betrieb des Hauses ist das Repertoiresystem mit rund 50 Opern und 15 Ballettwerken in jeder Spielzeit.