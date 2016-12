Ex- "Marine"- Kommandant wird Trumps Innenminister

Der künftige US- Präsident Donald Trump hat sich laut Angaben aus seinem Team für den ehemaligen Marineinfanterie- Kommandanten Ryan Zinke als neuen Innenminister entschieden. Der 55- jährige Republikaner werde als Chef des Ressorts nominiert, sagte ein hochrangiger Vertreter des Trump- Teams in der Nacht auf Mittwoch. Zinke sitzt derzeit für den Bundesstaat Montana im US- Repräsentantenhaus.