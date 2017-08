Ex- Lustenauer Dwamena wechselt nicht zu Brighton

Der Super- League- Aufsteiger und ungeschlagene Leader Zürich hätte nun für den Transfer Dwamenas rund 15 Millionen Franken (13,19 Mio. Euro) kassiert. Dwamena hatte sich in Zürich rasch integriert, in der Rückrunde der Challenge League in 18 Spielen zwölf Tore erzielt und danach auch in der Super League sofort aufgezeigt. Gleich im ersten Saisonspiel entschied er das Derby gegen die Grasshoppers (2:0) mit zwei Toren.

Foto: GEPA