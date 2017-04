Ex- Frau ließ Silvio Berlusconis Bankkonto sperren

Der seit Jahren anhaltende Streit um die Scheidung zwischen Italiens Ex- Premier Silvio Berlusconi und seiner zweiten Frau Veronica Lario geht in die nächste Runde. Weil Berlusconi seiner Ex- Frau Alimente in Höhe von 20 Millionen Euro schuldet, ließ die 60- jährige, ehemalige Schauspielerin von einem Gericht ein Bankkonto Berlusconis sperren, berichtete am Samstag die Tageszeitung "Fatto Quotidiano".