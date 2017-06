Ex- FIFA- General sagt vor Sportgerichtshof aus

Ex- FIFA- Generalsekretär Jerome Valcke wird am 11. Oktober beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne aussagen, um die Dauer seiner schon von zwölf auf zehn Jahre reduzierten Sperre für sämtliche Aktivitäten nach Möglichkeit weiter zu senken. Der 56- Jährige war mehr als acht Jahre lang die rechte Hand des ebenfalls gesperrten Ex- FIFA- Präsidenten Joseph Blatter gewesen.