Ex- FBI- Chef soll Trumps Russland- Affäre klären

Die Ermittlungen zu möglichen Verbindungen zwischen dem Wahlkampfteam von US- Präsident Donald Trump und Russland gewinnen erheblich an Dynamik: Das US- Justizministerium ernannte am Mittwoch überraschend den früheren Chef der Bundespolizei FBI, Robert Mueller, zum Sonderermittler. Der Posten ist mit umfassenden Ermittlungsvollmachten ausgestattet und vor politischer Einflussnahme geschützt.