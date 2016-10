Ex- DFB- Torhüter Tim Wiese vor Wrestling- Debüt

Der ehemalige deutsche Teamtorhüter Tim Wiese (34) wird seine Premiere als Wrestler am 3. November in München feiern. Das teilte die World Wrestling Entertainment (WWE) am Freitag mit. Wiese werde sich demnach mit den Profi- Wrestlern Cesaro und Sheamus zusammentun, um gegen das Tag Team "The Shining Stars" mit Bo Dallas in einem Match in der Münchner Olympiahalle anzutreten.