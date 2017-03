Ex- DFB- Stürmer Kevin Kuranyi beendet Karriere

Kuranyi begann seine Karriere beim VfB Stuttgart, später spielte er für Schalke. In der Nationalmannschaft kam der 35- Jährige zu 52 Einsätzen mit 19 Toren. Drei davon erzielte der Angreifer beim 3:1 der Deutschen in einem Testspiel am 18. August 2004 in Wien gegen Österreich.

Seine DFB- Karriere endete abrupt, nachdem er für das Länderspiel 2008 in Dortmund gegen Russland von Bundestrainer Joachim Löw nicht nominiert worden war und deshalb in der Halbzeitpause verärgert die Tribüne verließ.