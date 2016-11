Ex- "Bulle" Schmidt macht Goalie zum Sündenbock

Beim Ausgleichstreffer der Leipziger zum 2:2 sah der deutsche Nationalkeeper alles andere als gut aus. "So ein Tor hat er im ganzen Leben noch nicht gekriegt. Das war ein Fehler. Aus 25 Metern kann man so einen Ball schon mal halten", schimpfte Schmidt. Ungewohnt, dass ein Trainer seinen Spieler nach einem individuellen Fehler offen kritisiert.

Foto: GEPA

Leverkusen führte zweimal, stand am Ende dennoch mit null Punkten da. Innenverteidiger Jonathan Tah ärgerte sich nach der Pleite gegenüber der "Bild": "Wir sind zu dumm!" Leipzig hingegen stürmte mit dem Auswärtserfolg sensationell an die Spitze der deutschen Bundesliga. "Es war einfach geil", so Erfolgscoach Ralph Hasenhüttl nach dem nächsten "Dreier".