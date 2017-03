Ex- "Bulle" Hinteregger "klaut" Leipzig den Sieg!

Der Ex- Spieler von Österreichs Fußballmeister kam am Freitag nach einem Konter etwas glücklich zum Ball, vollendete gegen seinen Ex- Kollegen Peter Gulacsi im Tor der Gäste aber eiskalt. Es war Hintereggers zweites Tor für Augsburg in der höchsten deutschen Spielklasse. Neben dem 24- Jährigen spielte auch ÖFB- Nachwuchstalent Kevin Danso in der Verteidigung der Schwaben durch. Für den 18- Jährigen war es überhaupt der erste Einsatz bei den Profis in der Bundesliga. Danso ist nun der jüngste Spieler der Augsburger Bundesliga- Geschichte.

Kevin Danso im Duell mit Timo Werner (re.) Foto: AFP

Auf der Gegenseite agierten Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker jeweils über 90 Minuten für die spielerisch überlegenen Leipziger. Georg Teigl wurde in der 52. Minute aufseiten von Augsburg eingewechselt. Auch der Niederösterreicher war früher für Salzburg aktiv, das wie RB Leipzig maßgeblich vom Getränkekonzern Red Bull unterstützt wird. Insgesamt standen damit in der zweiten Hälfte fünf Österreicher auf dem Spielfeld, mit Leipzig- Coach Ralph Hasenhüttl ein weiterer an der Seitenlinie.

Traumtor sorgt für die Führung

Die Heimmannschaft war schon in der 19. Minute durch einen tollen Distanzschuss von Konstantinos Stafylidis in Führung gegangen. Timo Werner (25.) und Marvin Compper (52.) hatten die Partie dann zwischenzeitlich gedreht, Werner verpasste später nach Hereingabe von Sabitzer den erneuten Führungstreffer.

Leipzig ist nach wie vor Zweiter der Tabelle, liegt vier Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. Augsburg schob sich zumindest bis Samstagabend einen Platz vor den FC Schalke auf den zwölften Rang.

Bundesliga, 23. Runde:

Freitag

FC Augsburg - RB Leipzig 2:2

Samstag

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 15.30 Uhr

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 15.30 Uhr

1. FC Köln - Bayern München 15.30 Uhr

Werder Bremen - SV Darmstadt 15.30 Uhr

1899 Hoffenheim - FC Ingolstadt 04 15.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 18.30 Uhr

Sonntag

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 15.30 Uhr

Hamburger SV - Hertha BSC Berlin 17.30 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 22 16 5 1 41 53 2. Leipzig 23 15 4 4 19 49 3. Dortmund 22 11 7 4 23 40 4. Hoffenheim 22 9 11 2 17 38 5. Hertha BSC 22 11 4 7 6 37 6. E. Frankfurt 22 10 5 7 3 35 7. Köln 22 8 9 5 9 33 8. Leverkusen 22 9 3 10 2 30 9. Freiburg 22 9 3 10 -11 30 10. Gladbach 22 8 5 9 -4 29 11. Mainz 22 8 4 10 -6 28 12. Augsburg 23 7 7 9 -7 28 13. Schalke 04 22 7 6 9 3 27 14. Wolfsburg 22 6 4 12 -13 22 15. Bremen 22 6 4 12 -15 22 16. Hamburg 22 5 5 12 -24 20 17. Ingolstadt 22 5 3 14 -15 18 18. Darmstadt 22 3 3 16 -28 12