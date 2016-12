Ex- Bodyguard setzt Kopfgeld auf U- Bahn- Treter aus

In einem Facebook- Posting vom Sonntag schreibt der Inhaber eines Sicherheitsdienstes, ehemalige Kickboxer und Ex- Bodyguard von Stars wie Angelina Jolie oder Leonardo DiCaprio: "Da kommt mir beim Frühstück die Galle hoch, wenn ich das lese! Ich bezahle ein Kopfgeld in Höhe von 2.000,- € für den Namen und die Adresse von diesem Bastard!" Michael "Mike" Kuhr fordert die User auf, Hinweise entweder an die Polizei oder per E- Mail an sein Unternehmen zu richten.

Sein Sicherheitsdienst Kuhr Security bewacht zum Beispiel die Mall of Berlin, das Hotel Estrel und ist auch verantwortlich für die Sicherheit im Zoo und Tierpark Berlin, berichtete der "Berliner Kurier".

Die Tat in der U- Bahn hatte sich bereits am 27. Oktober ereignet. Das Opfer, eine 26- Jährige, erlitt bei dem heimtückischen Tritt einen Armbruch. Der Täter und seine drei Begleiter gingen nach dem Vorfall sichtlich unberührt weiter.

Foto: Polizei Berlin

Der Treter (li.) und seine beiden Komplizen Foto: Polizei

Obwohl das Schock- Video bereits millionenfach aufgerufen wurde und die Polizei seit Mittwoch öffentlich nach den Männern fahndet, haben sich bis jetzt nur acht Hinweisgeber gemeldet. Eine Belohnung wurde von Staatsanwaltschaft bisher noch nicht ausgesetzt.