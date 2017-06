Ex- Austrianer wechselt zum polnischen Vizemeister

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

11:19 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Austrianer Dilaver von Ferencvaros zu Lech Posen

Ex- Austria- Spieler Emir Dilaver hat einen neuen Klub gefunden. Der Defensivallrounder, der vertraglich noch bis Ende Juni an den ungarischen Cupsieger Ferencvaros Budapest gebunden ist, wechselt im Sommer in die polnische Liga zu Vizemeister Pech Posen. Das berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP. In Posen kommt es zu einem Wiedersehen mit Ex- "Veilchen"- Coach Nenad Bjelica.

Emir Dilaver Foto: GEPA

10:58 Uhr: +MOTORSPORT+

Bachler startet heuer wieder in Le Mans

Klaus Bachler kehrt nach einem Jahr Pause nach Le Mans zurück. Der Steirer wird beim 24- Stunden- Klassiker am 17./18. Juni einen Porsche 911 RSR für den Rennstall Proton Competition steuern. Das Cockpit wird sich der 25- Jährige wie schon 2014 und 2015 mit Khaled Al- Qubaisi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten teilen. Dritter Pilot ist der Belgier Stephane Lemeret. Mit Bachler werden bei dem Motorsport- Klassiker voraussichtlich vier Österreicher am Start sein. In der LMP1- KLasse lenkt Dominik Kraihamer für das ByKolles- Team einen Enso CLM P1/01 mit Nissan- Motor, in der GTE- Pro- Klasse fährt Richard Lietz mit einem Porsche 911. Mathias Lauda startet in der GTE- Amateurklasse in einem Aston Martin.

10:26 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm- Talent Seidl leihweise zu Wiener Neustadt

Der SC Wiener Neustadt hat die Verpflichtung von Abwehrtalent Philipp Seidl von Sturm Graz bekannt gegeben. Der 19- Jährige spielt in der kommenden Saison leihweise für den Erste- Liga- Klub. Der zuvor vom LASK ausgeliehene Innenverteidiger Stefan Hager unterzeichnete einen permanenten Arbeitsvertrag, vermeldeten die Niederösterreicher am Samstag.

Philipp Seidl Foto: GEPA

10:02 Uhr: +Segeln+

Halbfinalisten des Challenger Cups stehen fest

Das Emirates Team New Zealand (NZL) mit Steuermann Peter Burling, Artemis Racing (SWE) mit Nathan Outteridge, Land Rover BAR (GBR) mit Ben Ainslie und Softbank Team Japan (JPN) mit Dean Barker haben das Halbfinale des Challenger Cups um die Teilnahme am America's Cup im Segeln erreicht. Frankreich schied als schlechtestes Team aus, das steht schon vor der letzten Round Robin fest. Das Team Oracle aus den USA (Jimmy Spithill) ist als Titelverteidiger für das Finale um den America's Cup ("best of 13") gesetzt. Entscheiden die Amerikaner die Round Robin des Challenger Cups zu ihren Gunsten, starten sie im Finale mit einem Bonuspunkt. Das Challenger- Play- off findet aber ohne die USA statt.

08:56 Uhr: +SPORT- TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Samstag!

FUSSBALL

Champions League/Finale

20:45 Uhr: Juventus Turin - Real Madrid (live im sportkrone.at- Ticker und auf ORF eins)

Länderspiel

17:00 Uhr: Portugal - Zypern

TENNIS

11:00 Uhr: French Open: 3. Runde (live auf Eurosport)

MOTORSPORT

12:35 Uhr: Motorrad- GP von Italien: Qualifikation (MotoGP 14:10) (live auf ServusTV)

BASKETBALL

ABL- Finale/best- of- seven/3. Spiel

18:30 Uhr: ece bulls Kapfenberg - Redwell Oberwart Gunners (live auf Sky Sport Austria)

HANDBALL

Länderspiel/Frauen

17:30 Uhr: Italien - Österreich

VOLLEYBALL

Weltliga/Herren/Weltgruppe 3

18:00 Uhr: Österreich - Deutschland (live auf ORF Sport +)

WM- Qualifikation/Damen/2. Runde

20:00 Uhr: Österreich - Kroatien

AMERICAN FOOTBALL

AFL/Woche 7

16:00 Uhr: Mödling Rangers - Dacia Vikings

17:00 Uhr: Steelsharks Traun - Ljubljana Silverhawks

08:07 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Funktionär aus Guatemala bekannte sich schuldig

Der im FIFA- Skandal angeklagte Ex- Funktionär Hector Trujillo aus Guatemala hat sich am Freitag vor einem Bezirksgericht in New York unter anderem der Bestechung schuldig bekannt. Der heute 63- Jährige ist einer von 42 Personen und Organisationen, die im Zuge der groß angelegten Anti- Korruptionsuntersuchung der US- Justiz vor Gericht gebracht wurden.

Hector Trujillo Foto: AFP

22:59 Uhr: +FUSSBALL+

Frankreich fertigt Nigeria ab

Dreifach- Torschütze Olivier Giroud hat Frankreichs Nationalmannschaft fast im Alleingang zu einem 5:0- Sieg im Testspiel gegen Paraguay geführt. Der Stürmer von Arsenal traf am Freitagabend in Rennes in der 6., 13. Minute und 69. Minute für die Auswahl von Trainer Didier Deschamps. Die weiteren Tore steuerten Moussa Sissoko (76.) und Atlético- Star Antoine Griezmann (77.) bei.

21:40 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Siege bei Golden Roof Challenge an Klischina und Rehm

Der polnische Stabhochsprung- Topfavorit Piotr Lisek ist am Freitag bei der Golden Roof Challenge in Innsbruck ohne gültigen Versuch geblieben. Er riss bei dem Event der "Golden Fly Series" bei der Einstiegshöhe von 5,40 dreimal. Den Sieg holte sich der Brite Luke Cutts mit 5,40 vor dem Kroaten Ivan Horvat mit ebenfalls 5,40. Der Österreicher Sebastian Ender schrieb mit drei ungültigen Versuchen nicht an. Bei den Frauen setzte sich die 17- jährige Tschechin Amalie Svabikova mit 4,25 m durch. Den Sieg im Weitsprung bei den Frauen sicherte sich die unter neutraler Flagge startende Russin Darja Klischina mit 6,48 m, die Kärntner Mehrkämpferin Sarah Lagger wurde vor 3.000 Zuschauern hinter der Ukrainerin Kristina Hrischutina (6,31) mit 6,13 Dritte.

17:53 Uhr: +BOXEN+

Ex- Weltmeister Briggs positiv auf Testosteron getestet

Der ehemalige WBO- Schwergewichts- Weltmeister Shannon Briggs ist positiv auf Testosteron getestet worden. Der überschrittene Wert soll laut der Analyse des IOC- akkreditierten Anti- Doping- Labors in Los Angeles fast doppelt so hoch wie erlaubt gewesen sein. Der 45- jährige Briggs hatte 2006 seine Sternstunde im Boxring, als er einen WBO- WM- Titelkampf gewann - durch K.o. in der letzten Sekunde.

12:44 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Olympiasieger Absalon erlitt Schlüsselbeinbruch

Der zweimalige Mountainbike- Olympiasieger Julien Absalon hat sich bei einem Trainingssturz das linke Schlüsselbein gebrochen. Der 36- jährige Franzose wurde am Freitag operiert und fällt mehrere Wochen aus. Der fünffache Weltmeister hatte in den ersten beiden Weltcuprennen der Saison die Ränge drei und sieben belegt.

12:21 Uhr: +FUSSBALL+

Zündel bleibt bis 2018 beim WAC

Bundesligist WAC hat den Vertrag von Thomas Zündel bis 2018 verlängert. Der Flügelspieler war vor zwei Jahren zu den Kärntnern gestoßen.

Foto: GEPA

11:55 Uhr: +FUSSBALL

Kolumbianer Falcao verlängert bei AS Monaco bis 2020

Der kolumbianische Stürmer Radamel Falcao hat seinen Vertrag beim französischen Meister AS Monaco bis 2020 verlängert. Der 31- jährige Teamkapitän habe eine Verlängerung um zwei Jahre unterzeichnet, teilte der Klub aus dem Fürstentum am späten Donnerstagabend mit. Mit 21 Liga- Toren und 30 Treffern in allen Wettbewerben war Falcao der erfolgreichste Torschütze der Monegassen in dieser Saison. "El Tigre" (der Tiger) trug entscheidend zum ersten Liga- Titel Monacos seit 17 Jahren bei. Die Schützlinge von Trainer Leonardo Jardim erreichten zudem überraschend das Halbfinale der Champions League.

Foto: GEPA

11:37 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Schwaiger/Schützenhöfer in Moskau sieglos out

Die österreichischen Beachvolleyballerinnen Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer sind beim World- Tour- Turnier in Moskau in der Gruppenphase sieglos ausgeschieden. Sie verloren am Freitag gegen die US- Amerikanerinnen Brooke Sweat/Summer Ross auch ihr zweites Vorrundenspiel glatt, und zwar 0:2 (- 11,- 12). Das ÖVV- Duo belegte damit nur den geteilten 25. Rang. Auch die als Gruppensieger ins Achtelfinale gekommenen Clemens Doppler/Alexander Horst sind am Freitag noch im Einsatz.

11:24 Uhr: +KANU+

Kuhnle und Leitner im Kajak- Halbfinale

Die Kanutinnen Corinna Kuhnle und Lisa Leitner haben sich am Freitag bei den Wildwasser- Europameisterschaften in Tacen/SLO für das Halbfinale im Kajak- Einer qualifiziert. Kuhnle landete in Vorlauf eins mit 0,87 Sekunden Rückstand auf die Laufbeste Ricarda Funk (GER) auf Rang zwei. Lisa Leitner belegte 3,56 Sekunden zurück Platz vier. Viktoria Wolffhardt verpasste in beiden Läufen das Weiterkommen. Die 29- jährige Niederösterreichern Kuhnle, die als größte rot- weiß- rote Medaillenhoffnung zu den kontinentalen Titelkämpfen gereist ist, hat damit weiterhin die Chance auf ihre erste Medaille bei einem Großereignis seit 2011. Halbfinale und Finale finden am Sonntag statt. Bereits am Freitagnachmittag haben die Damen im Kajak- Teambewerb die Chance auf eine EM- Medaille (16.01 Uhr).

10:33 Uhr: +EISHOCKEY+

Vienna Capitals verlängern mit Stürmer Andreas Nödl

Der amtierende Meister Vienna Capitals hat den Vertrag mit Andreas Nödl verlängert. Der 30- jährige Stürmer geht damit auch in der kommenden Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) für den Hauptstadtklub auf Torjagd. Nödl, der von 2008 bis 2013 in der NHL 195 Spiele für die Philadelphia Flyers und die Carolina Hurricanes absolvierte, spielt seit 2014 für die Vienna Capitals.

Foto: GEPA

10:04 Uhr: +FUSSBALL+

Posch verlängert bei der Admira bis 2018 plus Option

Die Admira hat den Vertrag von Philipp Posch bis 2018 plus Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Der 23- jährige Rechtsverteidiger schaffte über den eigenen Nachwuchs den Sprung in die Kampfmannschaft. Außerdem gaben die Südstädter am Freitag bekannt, dass Akademie- Leiter Harald Suchard den Verein verlässt. Sein Nachfolger wird mit 1. Juli der bisherige Altach- Co- Trainer Stefan Fuhrmann. Zudem trennt sich die Admira auch vom administrativen Akademieleiter Christian Wiesinger sowie vom U18- und U16- Trainer.

Philipp Posch Foto: GEPA