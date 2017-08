Ex- Agentin will Trump aus Twitter verbannen

Die Ex- Agentin will eine Milliarde Dollar zusammenkriegen, um sich eine Mehrheitsbeteiligung an dem Kurzbotschaftendienst zu sichern. Anschließend will die ehemalige Undercover- Agentin Trumps Ausschluss von Twitter erwirken. Plame Wilson erklärte, Trumps Tweets beschädigten das Land und brächten Menschen in Gefahr. Mit der Androhung eines Atomkriegs gegen Nordkorea treibe der Präsident dies auf die Spitze.

Valerie Plame Wilson Foto: AP

Plame Wilson hatte die Kampagne vergangene Woche gestartet. Es gibt bereits Einzelspenden von bis zu 100 Dollar. Dass die Spendensammlung erfolgreich sein wird, ist allerdings unwahrscheinlich.

Kontroversen in 140 Zeichen

Trumps ständige Twitternutzung sorgt fast täglich für Kontroversen. In seinen Äußerungen hatte er bereits mit Krieg gedroht, Feinde wie auch Verbündete beleidigt. So gerieten beispielsweise eine TV- Moderatorin und der Ex- FBI- Chef ins Visier des twitternden Präsidenten. Mit einem unfertigen Tweet (#cofeve) sorgte er heuer schon für Lacher und Spekulationen.

Machmal wechselt er sogar unerwartet den politischen Kurs bei bestimmten Themen - wie letzten Monat, als er angekündigt hatte, Transgender dürften nicht mehr im US- Militär dienen.