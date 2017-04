Everest- Party: Bergsteiger feierten in 5380 m Höhe

Bei dünner Luft, eisigen Temperaturen und vor der spektakulären Kulisse des Himalaya haben rund hundert Bergsteiger am Dienstag "die höchste Party der Welt" gefeiert. Zu den Elektro- Klängen des britischen Star- DJs Paul Oakenfold tanzten sie in ihren schweren Stiefeln und Daunenjacken so gut sie konnten - in 5380 Metern Seehöhe!