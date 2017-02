Europa: Klare Mehrheit für Trumps Muslimbann

Rückenwind für Trumps Außenpolitik? Die Ergebnisse einer Umfrage der renommierten britischen Denkfabrik Chatham House. In zehn europäischen Ländern wurde darin die Zustimmung zu folgendem Statement abgefragt: "Jede weitere Zuwanderung aus mehrheitlich muslimischen Ländern sollte gestoppt werden."

Insgesamt 55 Prozent der rund 10.000 Befragten stimmten dieser Aussage zu. Nur 20 Prozent widersprachen, 25 Prozent wollten sich weder positiv noch negativ dazu äußern. In Österreich lag die Zustimmung bei 65 Prozent und damit an zweiter Stelle hinter Polen mit 71 Prozent.

Denkfabrik: Ergebnisse "ernüchternd"

In einer Aussendung bezeichnet Chatham House die Ergebnisse als "bemerkenswert" wund "ernüchternd". Allerdings, gaben die Experten zu bedenken, hätten die Zustimmungsraten wenig mit dem Anteil der muslimischen an der Gesamtbevölkerung zu tun. Während in Österreich rund sechs Prozent der Gesamtbevölkerung muslimischen Glaubens sind, leben in Polen Schätzungen zufolge nur zwischen 15.000 und 25.000 Muslime.

Erstarken rechter Parteien Ursache für Zustimmung

Parallele sehen die Autoren der Matthew Goodwin (Politik- Professor an der University of Kent), Thomas Raines von Chatham House und David Cutts (Politikprofesser an der University of Birmingham) vielmehr im politischen Klima der Länder mit einer hohen Zustimmungsrate. In den Ländern mit besonders hohen Werten hätten sich rechte Parteien als politische Kraft etabliert, so die Wissenschaftler.

US- Präsident Donald Trump kommt die Umfrage jedenfalls gerade recht. Am Mittwoch twitterte er, dass eine Mehrheit in der EU den "Trump- Style- Ban" unterstützen würde - zwar eine etwas kurzsichtige Interpretation der Ergebnisse, aber nicht ganz von der Hand zu weisen.

Nach Gerichtsurteil: Trump erwägt neuen Erlass zum Einreise- Verbot

Unterdessen erwägt Trump nach der Niederlage vor Gericht im Streit über sein geplantes Einreiseverbot für Muslime einen neuen Erlass. Dieser könne schon am Montag oder am Dienstag in Kraft treten, sollte er sich dazu entscheiden, sagte Trump am Freitag zu Reportern an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One. Unterschiedliche Äußerungen aus dem Regierungsumfeld gab es zu der Möglichkeit, in dem Rechtsstreit bis vor das oberste Gericht zu ziehen. Ein Mitarbeiter des Präsidialamtes sagte zunächst, dies sei nicht geplant. Trumps Stabschef Reince Priebus erklärte wenig später aber, ein Berufungsantrag beim Supreme Court sei weiter möglich.

Trump sagte, nachgedacht werde nun über eine "brandneue Order". Zugleich zeigte er sich erneut sicher, in dem Rechtsstreit die Oberhand zu behalten. "Wir werden diese Schlacht gewinnen", sagte der Republikaner. Aus Gründen der Sicherheit sei zwar Schnelligkeit nötig. Doch benötige dies leider die gesetzlich vorgegebene Zeit.