Eurofighter: Strafanzeige gegen Norbert Darabos!

Haben sich die Manager der Eurofighter GmbH dank Norbert Darabos über teure Geschenke freuen können? Diese Frage beschäftigt den grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz seit dem Auffliegen des ersten handschriftlichen Vertrags über die Reduzierung der Kampfjet- Bestellung von 18 auf 15 Stück und der Kosten für die Republik.

Peter Pilz zur "Krone": "Was ist da zwischen der Unterzeichnung des ersten Papiers, das am 24. Mai 2007 von allen Beteiligten im SPÖ- Gartenhotel Altmannsdorf unterschrieben worden ist, und der endgültigen Version, die dann am 24. Juni 2007 in Paris endgültig abgesegnet worden ist, passiert? Da haben Darabos und auch Alfred Gusenbauer Erklärungsbedarf."

Vergleich kostete Österreich Millionen

Und tatsächlich haben sich in diesem einen Monat die Bedingungen des Vergleichs verschlechtert - für den österreichischen Steuerzahler: In der Endversion war Österreich auch verpflichtet, zehn Millionen Euro an Vertragsgebühren zu übernehmen, außerdem hat die Republik auf eine Pönale der Eurofighter- Hersteller sowie auf das gesamte Nachterkennungssystem FLIR verzichtet.

Mit der Einbringung der Sachverhaltsdarstellung wird auch die Verjährung des Falls verhindert. Kommt es zu einer Anklage, drohen Darabos nach § 153 StGB ein bis zehn Jahre Haft.

Pilz im Video: "Gusenbauer hat Darabos politisch geopfert"

