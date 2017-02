Eurofighter: FPÖ macht Weg frei für U- Ausschuss

Strache machte freilich klar: Das gemeinsame Vorgehen mit Pilz sei "keine Liebesheirat: Manchmal muss man auch einen hässlichen grünen Frosch küssen." Die Zustimmung für Verhandlungen mit den Grünen ab Mittwoch sei einstimmig gefallen, so Strache, der das nunmehrige Ja seiner Partei zu einem U- Ausschuss mit "neuen Hinweisen" und dem möglichen Verstreichen von Verjährungsfristen begründete. An die Adresse von Pilz sagte Strache, nun müsse "Schluss sein mit Ego- Shows und Polemiken".

Neue Informationen aus Nationalem Sicherheitsrat "prüfenswert"

Die "neuen Informationen", die seine Partei in den vergangenen Tagen und insbesondere am Dienstag im Nationalen Sicherheitsrat von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sowie danach von Pilz erhalten habe, bezeichnete Strache als "schon prüfenswert": "Da müssen wir nachhaken, diese Untersuchung ist notwendig." Wenn der Leitspruch "Österreich zuerst" gelte, müsse man "persönliche Animositäten zurückstellen", so der FPÖ- Chef über die ungewöhnliche Allianz mit den Grünen.

Video: Schulterschluss im Nationalen Sicherheitsrat

Video: APA

Was sind nun die nächsten Schritte? Zunächst werde mit den Grünen über einen Antrag auf Einsetzung eines U- Ausschusses verhandelt. Die Chancen, "dass man auf einen grünen Zweig miteinander kommen kann", bezeichnete FPÖ- Generalsekretär Herbert Kickl als "gut". Strache nannte den Ausschuss ausdrücklich als Ziel. Am Mittwoch sollen die Gespräche beginnen, schon in der kommenden Woche könnte der U- Ausschuss in einer Sondersitzung des Nationalrates beschlossen werden.