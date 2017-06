Eurofighter- Experte bei Vergleich ausgeschlossen

Schon am ersten Prozesstag am Mittwoch hatte der Chef- Jurist der Republik, Wolfgang Peschorn, dem Ex- Minister vorgeworfen, den umstrittenen Vergleich hinter seinem Rücken abgeschlossen zu haben. An Tag 2 warfen ihm die Grünen dann vor, Lügen zu verbreiten , was ein mögliches Ausstiegsszenario aus dem Deal betrifft. An Tag 3 gab nun der für die Abfangjäger- Beschaffung zuständige Ministerialbeamte Karl Hofer zu Protokoll, vom Ex- Minister nicht in die Vergleichsverhandlungen eingebunden zu sein.

Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos, SPÖ Foto: APA/Robert Jäger

Hofer war laut eigener Aussage von 2004 bis 2012 war direkt mit der Einführung der Eurofighter befasst, wobei er das komplette Projekt zu koordinieren hatte. "Aus meiner Sicht, als damals Verantwortlicher, war ich zum Thema Vergleich nicht gefragt, obwohl es gewissermaßen meine Zuständigkeit war", meinte er zu Verfahrensrichter Ronald Rohrer und erklärte weiter: "Warum ich nicht eingebunden wurde, weiß ich nicht, da kann man spekulieren."

Darabos selber schuld an fehlendem Rückhalt?

Auf die Stimmung im Ministerium angesprochen, die sich angeblich gegen die Vorgehensweise von Darabos gerichtet haben soll, meinte der Beamte: "Unterstützung wäre sehr wohl gegeben gewesen, hätte er (Darabos; Anm.) diese Unterstützung auch verlangt." Ob der damalige Verteidigungsminister selbst Schuld am selbst beklagten fehlenden Rückhalt gewesen sei? "Ja", antwortete Hofer, der die Zuständigkeit für Zahlenmaterial als sein "Schwergewicht" angab.

Hofer: Zusammenhang bei Fragen waren unerklärlich

Ob Darabos andere Experten im Ministerium eingebunden habe, konnte der Zeuge nicht beantworten. Zumindest von der Task Force zur Causa Eurofighter habe es "fallweise" Anfragen gegeben, Unterlagen bereitzustellen. Dabei habe es sich aber meistens um statistisches Material gehandelt, sagte Hofer, der sich den Zusammenhang laut eigenen Angaben oft nicht erklären konnte. "Klassische wissenschaftliche Berechnungen zu einzelnen Modellen" waren ihm hingegen "nicht in Erinnerung".

Team Stronach am Nachmittag nicht im U- Ausschuss

Aus Protest gegen die Ladung von Anwälten, gab das Team Stronach am Vormittag bekannt, dass Fraktionsführer Leo Steinbichler an der Befragung des Juristen Meinhard Lukas am Nachmittag nicht teilnehmen wird. "Wir haben uns bereits im Vorfeld klar dafür ausgesprochen, aufgrund des Zeitdrucks auf die Ladung von Anwälten zugunsten jener von Politikern und Beamten zu verzichten. Für diese taktischen Spielchen des Herrn Peter Pilz auf Steuerzahlerkosten sind wir nicht zu haben!", so Steinbichler in einer Aussendung.