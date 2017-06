EU zahlte der Türkei seit 2014 2,7 Mrd. Euro netto

Allerdings habe Ankara auch 625 Millionen Euro an Brüssel gezahlt, um an EU- Programmen teilnehmen zu können. Damit ist die Türkei nach Angaben des Blattes der größte Nutznießer von EU- Geldern unter allen Nicht- EU- Ländern. Nicht berücksichtigt seien dabei jene sechs Milliarden Euro, die Brüssel im Rahmen des Flüchtlingsdeals an Ankara zahlt, so die "Bild".

Die Türkei ist bereits seit 1999 Kandidat für den EU- Beitritt, seit 2005 wird darüber offiziell verhandelt. Doch die Gespräche zum Thema sind mittlerweile praktisch zum Erliegen gekommen - zu groß sind die Differenzen zwischen beiden Seiten. Von 35 sogenannten Verhandlungskapiteln sind bisher 15 eröffnet.

Türkischer Amnesty- Chef festgenommen

Im Dezember hatten die EU- Staaten als Reaktion auf die Ereignisse nach dem Putschversuch in der Türkei - Zehntausende Menschen wurden verhaftet - beschlossen, vorerst keine neuen Kapitel zu eröffnen. Zuletzt wurde am Dienstagabend bekannt, dass die türkischen Behörden den Landes- Chef der Menschenrechtsorganisation Amnesty International festgenommen haben. Taner Kilic werde verdächtigt, Verbindungen zum Netzwerk des muslimischen Predigers Fethullah Gülen zu haben, erklärte die Organisation.