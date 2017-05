EU will umstrittenes Glyphosat weiterhin zulassen

Die Europäische Chemikalienagentur ECHA in Helsinki hatte im März das massenhaft als Unkrautvernichtungsmittel eingesetzte Pflanzengift als nicht krebserregend eingestuft. Die EU- Kommission kündigte daraufhin an, bis spätestens Ende des Jahres werde über die erneute Genehmigung entschieden.

US- Konzern Mosanto macht mit Glyphosat Milliardenumsätze

Die Nutzung der Chemikalie in der Landwirtschaft war durch eine Studie der internationalen Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation WHO infrage gestellt worden, die Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" einstufte. Unstrittig sind massive negative Einflüsse der Chemikalie auf die Artenvielfalt. Der US- Konzern Monsanto verkauft das Mittel unter dem Markennamen "Roundup" und hat damit Milliardenumsätze gemacht. In der konventionellen Agrarindustrie wird es zur Ertragssteigerung eingesetzt.

19 von 28 EU- Mitgliedsländern stimmten 2016 für weitere Zulassung

Die EU- Zulassung für Glyphosat war eigentlich bereits am 30. Juni 2016 ausgelaufen. Die EU- Kommission hatte damals die Genehmigung um eineinhalb Jahre verlängert, obwohl der Einsatz unter den Mitgliedsstaaten umstritten ist. Bisher konnten die EU- Staaten keine Einigung darüber erzielen, ob das Herbizid weiter eingesetzt werden darf. Vergangenes Jahr stimmten von den 28 Mitgliedsländern 19 für eine weitere Zulassung, sieben enthielten sich. Nur Frankreich und Malta waren dagegen.