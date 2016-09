EU stattet Türkei- Flüchtlinge mit Geldkarten aus

Um den Flüchtlingsstrom nach Europa zu stoppen und so der Flüchtlingskrise Herr zu werden, hat die EU am Montag ein spezielles Geldkartenprogramm für Flüchtlinge in der Türkei gestartet. So sollen Prepaid- Karten, die monatlich mit hundert türkischen Lira (umgerechnet 30 Euro) aufgeladen werden, an Asylwerber ausgefolgert werden. Eine Art Taschengeld also, um den Flüchtlingen ein "Gefühl der Normalität" zurückzugeben, wie es heißt.