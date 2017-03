EU- Parlament lehnt deutsche Pkw- Maut klar ab

Die EU- Abgeordneten fordern von der EU- Kommission eine Erklärung, warum sie die überarbeiteten Maut- Pläne des deutschen Verkehrsministers Alexander Dobrindt gutheißt und das Vertragsverletzungsverfahren ausgesetzt hat. Für die Resolution waren bei 691 abgegeben Stimmen 510 Abgeordnete, 126 dagegen und 55 enthielten sich.

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt Foto: APA/EPA/Lukas Schulze, dpa

In Berlin hatten sich Union und SPD nach der Wahl 2013 auf die Maut geeinigt. Unter dem Strich soll kein deutscher Autofahrer damit stärker belastet werden. Allerdings regt sich vor allem in grenznahen Regionen Kritik. Dobrindt hofft, mit der Maut 500 Millionen Euro im Jahr einzunehmen. Laut mehreren deutschen Zeitungen soll die Maut frühestens 2020 starten.

EU- Kommission gab im Jänner grünes Licht

Einen ersten Anlauf für eine Pkw- Maut hatte die EU- Kommission wegen des Verdachts der Diskriminierung von Ausländern gestoppt. Dobrindt änderte das Konzept so, dass es sechs statt drei Optionen für Autofahrer aus dem Ausland beim Erwerb von Kurzzeitvignetten mit einer Dauer von zehn Tagen oder zwei Monaten gibt. Die günstigste Vignette für vergleichsweise wenig Schadstoff ausstoßende Autos ist für 2,50 Euro erhältlich. Nach diesen Änderungen gab die EU- Kommission grünes Licht.

Leichtfried: "Klare Abfuhr für deutsches Mautmodell"

Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) sagte am Mittwoch, das EU- Parlament habe dem deutschen Mautmodell "eine klare Abfuhr erteilt. Jetzt ist die Kommission am Zug: Sie muss durchgreifen und die deutsche Pkw- Maut zu Fall bringen", verlangte er. Leichtfried hatte im Jänner bei einem Expertentreffen der Anrainerstaaten Deutschlands in Brüssel eine gemeinsame Klage gegen die deutsche Pkw- Maut prüfen lassen.

Jörg Leichtfried Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Die EU- Kommission darf nicht zuschauen, wenn eine tragende Säule der EU an den bayrischen Stammtischen eingerissen wird. Das Diskriminierungsverbot muss weiter gelten. Das ist so, als wenn wir Studiengebühren in Österreich nur für Deutsche einführen würden", sagte auch die ÖVP- Europaabgeordnete Claudia Schmidt.

"Auch die deutsche Bundesregierung sollte sich nochmals überlegen, ob sie die in dieser Form ineffiziente Maut wirklich beschließen will. Hier ruhen meine Hoffnungen auf Martin Schulz, der, falls er im September deutscher Bundeskanzler wird, diese unsolidarischen Mautpläne wohl beenden wird", sagte die SPÖ- Europaabgeordnete Karoline Graswander- Hainz.

Lunacek: " Maut- Farce beenden"

"Jetzt ist es höchste Zeit, diese deutsche Maut- Farce zu beenden und über eine ernst gemeinte europäische Lösung für die Finanzierung der Autoverkehr- Infrastruktur nachzudenken", forderte die grüne Delegationsleiterin und Vizepräsidentin des EU- Parlaments, Ulrike Lunacek. "Wir brauchen Kostenwahrheit im Verkehr, damit nicht die Allgemeinheit für die Folgekosten aufkommen muss."

Ulrike Lunacek Foto: ORF/Milenko Badzic