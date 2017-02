EU- Gutachter: Verfolgte haben Recht auf Visum

Wenn Folter oder eine andere unmenschliche Behandlung droht, müssen Menschen nach Einschätzung eines wichtigen EU- Gutachters nach Europa einreisen dürfen. EU- Staaten dürften in solchen Fällen die Ausstellung humanitärer Visa nicht verweigern, argumentiert Generalanwalt Paolo Mengozzi in einer am Dienstag in Luxemburg veröffentlichten Stellungnahme für den Europäischen Gerichtshof.