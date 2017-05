EU- Grenzkontrollen "ein letztes Mal" verlängert

Als Ausgleichsmaßnahme sollen nach den Vorstellungen des Innenkommissars verstärkte Polizeikontrollen im Landesinneren eingeführt werden. Wesentlich sei, "zielgerichtete Kontrollen" vorzunehmen. Wobei Avramopoulos bezüglich Slowenien und Kroatien Besuche in diesen Ländern ankündigte und auch ergänzende Maßnahmen in den Raum stellte. Jedenfalls sei die von einigen Staaten beantragte Grenzkontrollverlängerung "berechtigt" gewesen. Eine weitere Verlängerung über 2017 hinaus sei rechtlich unmöglich.

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos Foto: APA/AFP/Emmanuel Dunand

Schweden hob systematische Kontrollen an dänischer Grenze auf

In Schweden sind bereits die systematischen Personenkontrollen an der Grenze zu Dänemark, die während der Flüchtlingskrise im Jänner 2016 eingeführt worden waren, wieder abgeschafft worden. Der Verzicht wurde am Dienstag von Innenminister Anders Ygeman und Infrastrukturministerin Anna Johansson gemeinsam bekannt gegeben.

Sie kündigten aber zugleich an, die Polizei und der Grenzschutz erhielten zusätzliche Mittel für selektive Grenzkontrollen. "Die Regierung vertritt die Ansicht, dass die Grenzkontrollen weiterhin notwendig sind", sagte Ygeman. Mit automatischen Systemen, die Nummernschilder scannen, besserem Zugang zu Datenbanken und dem Einsatz von Röntgenkameras wolle man die Überwachung des Grenzverkehrs intensivieren. Wegfallen werden allerdings die systematischen Kontrollen der Ausweispapiere beim Grenzübertritt zwischen Kopenhagen und Malmö sowie zwischen Helsingör und Helsingborg.

Polizisten kontrollieren einen Zug auf der Grenzbrücke zwischen Schweden und Dänemark. Foto: AFP

Zahl der Asylwerber- Grenzübertritte gesunken

Ygeman sagte, die Identitätskontrollen seien heute weniger wichtig als vor eineinhalb Jahren. Im Herbst 2015 kamen jede Woche 10.000 Asylbewerber ins Land, inzwischen sind es nur noch 500. Schweden registrierte 2014 rund 81.000 Asylbewerber, 2015 stieg die Zahl auf 163.000, 2016 ging sie auf 29.000 zurück. Für 2017 wird eine ähnliche Zahl wie 2016 erwartet.