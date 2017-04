EU an Türkei: Todesstrafe "röteste aller Linien"

Unter dem Jubel seiner Fans hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach seinem Sieg beim Verfassungsreferendum am Sonntag angekündigt, welche Aufgabe nun bevorstünde: die Wiedereinführung der Todesstrafe . Diese Ankündigung lässt in der EU die Alarmglocken läuten. Ein Sprecher der EU- Kommission erklärte am Dienstag, die Todesstrafe wäre "nicht nur eine rote Linie, sondern die röteste aller roten Linien". Es wäre auch ein "klares Signal, dass die Türkei nicht mehr Mitglied der Europäischen Familie sein will".