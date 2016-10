ESA- Sonde "Schiaparelli" ist auf Mars zerschellt

Nach sieben Monaten Flugzeit und einer Reise von fast 500 Millionen Kilometern ist das europäisch- russische Marsmodul "Schiaparelli" am Mittwoch kurz vor 17 Uhr MESZ auf dem Roten Planeten gelandet. Allerdings nicht so wie geplant: Die Sonde sei vielmehr mit einer Geschwindigkeit von über 300 Stundenkilometern auf der Oberfläche aufgeschlagen, teilte das Kontrollzentrum in Darmstadt am Freitag mit.