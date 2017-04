Trotz vieler Reformen war es auch im Vorjahr noch so, dass mehr Österreicher früher als zum gesetzlichen Pensionsalter in den Ruhestand traten. Rund 44.000 nutzten (nicht immer freiwillig) die diversen Möglichkeiten zur Frühpension (siehe Grafik). 37.000 traten eine "normale" Alterspension mit 65/60 an. Bei den Beamten gehen sogar zwei Drittel früher. Fazit von Thomas Url, Pensionsexperte des Wifo: "Es gibt noch Schlupflöcher für die Frühpension."