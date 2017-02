Erzkonservativer Hardliner wird US- Justizminister

Der US- Senat hat den erzkonservativen Hardliner Jeff Sessions als Justizminister der Vereinigten Staaten bestätigt. Am Mittwochabend erhielt Sessions grünes Licht - für ihn stimmten 52 Senatoren bei 47 Gegenstimmen. Dem Votum vorausgegangen war eine erbitterte Debatte um die Tauglichkeit des 70- jährigen Republikaners für das Amt. Denn in den 1980er- Jahren war er bei seiner erhofften Ernennung zum Bundesrichter daran gescheitert, dass ihm rassistische Äußerungen und eine Sympathie für den Ku- Klux- Klan vorgeworfen worden waren.