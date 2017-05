Erstmals seit 1873 "Fisch ohne Gesicht" entdeckt

Vor Australien haben Tiefseeforscher zum ersten Mal seit mehr als 140 Jahren einen sogenannten "Fisch ohne Gesicht" gefunden. Das Tier sei in der Nähe der Jarvis- Bucht in etwa 4000 Metern Tiefe entdeckt worden, sagte Wissenschaftlerin Diane Bray am Mittwoch an Bord des Forschungsschiffes "RV Investigator". "Er hat keine sichtbaren Augen oder eine Nase und das Maul liegt auf der Unterseite."