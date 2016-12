Erstes Weihnachten mit neugeborenen Fünflingen

In der 32. Schwangerschaftswoche waren die vier Mädchen und der Bub - Ava, Clara, Camille, Luke und Isabelle - per Kaiserschnitt zur Welt gekommen, innerhalb von nur einer Minute. Mittlerweile sind sie wohlauf, müssen aber noch einige Zeit im St.- Joseph's- Krankenhaus bleiben, bevor sie nach Hause dürfen. "Dann beginnt die wirklich harte Phase erst", so der stolze Vater, der 34- jährige Michael, ein Anwalt.

Von links nach rechts: Millie, Clara, Luke, Isabelle und Ava Foto: Facebook.com

Auch Mama Margaret (31) kann sich noch nicht genau vorstellen, wie sie das alles ohne das "großartige Team" des Spitals schaffen sollen, aber sie seien zuversichtlich, verrät sie auf ihrem Blog . Sie selbst habe das Spital am Freitag mit mehreren Blutdruckmitteln verlassen können. "Nach zwei Tagen zu Hause und etwas Schlaf ist er etwas runtergegangen", so die 31- Jährige, die bereits 20 Kilo seit der Geburt abgenommen hat. "Was meinem Rücken sehr gut tut." Zugenommen hatte sie nämlich 40 Kilo - allerdings mit Absicht, wie die "Bild" schreibt: Sie musste pro Tag 4500 Kalorien zu sich nehmen, da die Babys drohten, auf ihren Magen zu drücken und die Versorgung der Mutter zu gefährden.

Margaret Baudinet mit ihren fünf Kindern Foto: Facebook.com

Die Babys entwickeln sich gut - auch Sorgenkind Ava, für die sie in einem früheren Eintrag um positive Gedanken gebeten hatte: "Sie entwickelt sich prächtig. Sie trinkt Muttermilch aus der Flasche und hat schon ordentlich zugenommen. Mittlerweile wiegt sie mehr als ihre Geschwister. Wer hätte das vor einer Woche gedacht?"