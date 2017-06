Erstes Training nach Perez- Unfall unterbrochen

Das erste Training für den Formel- 1-Grand- Prix von Aserbaidschan in Baku ist am Freitag nach einem heftigen Unfall von Sergio Perez unterbrochen worden. Der Mexikaner schlug 20 Minuten vor Schluss mit seinem Force India an der Engstelle kurz vor dem Stadttor so heftig an der Streckenbegrenzung an, dass beide Räder auf der rechten Wagenseite abgerissen wurden.