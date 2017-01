Erster US- Staat klagt gegen Einwanderungserlass

Als erster US- Bundesstaat hat Washington an der Pazifikküste eine Klage gegen den umstrittenen Einwanderungserlass von Präsident Donald Trump angekündigt. Justizminister Bob Ferguson sagte am Montag, ein Sieg vor dem Bundesgericht in Seattle würde das Dekret in den gesamten USA ungültig werden lassen. Die Klage werde von den Konzernen Amazon und Expedia unterstützt, sagte Ferguson weiter.