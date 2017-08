Erster Saisonsieg! RB Leipzig dreht 0:1 in ein 4:1

Philipp Lienhart spielte bei Freiburg durch, konnte die Pleite letztlich aber auch nicht verhindern, weil RB Leipzig im zweiten Durchgang mächtig auf das Tempo drückte und das 0:1 noch eindrucksvoll drehen konnte.

Die Elf von Ralph Hasenhüttl begann mit vier Ex- Salzburgern: Gulacsi, Upamecano, Keita und Sabitzer waren von Beginn an dabei. Ilsanker saß wie Laimer nur auf der Bank, Laimer durfte zumindest die letzten acht Minuten mitmachen und letztlich einen klaren Sieg bejubeln. Timo Werner (48.) hatte für den schnellen Ausgleich nach Wiederanpfiff gesorgt, Willi Orban die erstmalige Führung besorgt (2:1, 55.). Werner machte den Doppelpack in Minute 71 perfekt und zum Abschluss durfte auch Bruma (80.) noch zuschlagen.