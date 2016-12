Erster Saisonsieg! Hayböck- Triumph in Engelberg

Die ÖSV- Adler präsentierten sich in Engelberg geschlossen stark: Mit Stefan Kraft (6.) und Manuel Fettner (11.) landeten noch zwei weitere Österreicher in den Top 15. Seinen letzten Weltcupsieg feierte Hayböck vergangenen Februar in Kuopio. Am Sonntag folgt in Engelberg noch ein zweiter Bewerb.

Foto: GEPA

"Unglaublich, ich kann es nicht glauben", meinte Hayböck im ersten Interview. "Vor zwei Wochen hatte ich noch solche Probleme in Klingenthal und bin nicht einmal in das Finale gekommen", erinnerte sich der Oberösterreicher, der zuletzt einige Zeit mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. "Das war ein perfekter Tag", sagte Hayböck, der mit Sprüngen auf 138 und 134 m 3,1 Zähler vor dem erst 17- jährigen slowenischen Weltcupleader Domen Prevc gewann. Letzterer baute seinen Führung im Weltcup auf Daniel- Andre Tande (NOR) auf 82 Punkte aus.

16. ÖSV- Sieg in Engelberg

Stefan Kraft liegt mit 169 Zählern Rückstand auf dem dritten Gesamtrang. Mit Fettner (8.), Hayböck (9.) und Kofler (10.) sind somit vier Österreicher in den Top Ten und damit am Sonntag (14.00 Uhr) im letzten Bewerb vor der Tournee fix qualifiziert. Die Österreicher zeigten einmal mehr, dass ihnen die Schanze auf in der Schweiz großartig liegt. Es war der insgesamt 16. Sieg für ÖSV- Springer auf diesem Bakken. Auch Hayböck hat gute Erfahrungen mit Engelberg, wovon zwei dritte Plätze 2014 sowie ein zweiter Rang vor Jahresfrist zeugen.

Ergebnis:

1. Michael Hayböck (AUT) 304,7 Punkte (138,0/134,0 m)

2. Domen Prevc (SLO) 301,6 (132,0/137,5)

3. Andreas Kofler (AUT) 293,7 (128,0/139,5)

4. Daniel- Andre Tande (NOR) 288,9 (132,5/133,0)

5. Daiki Ito (JPN) 284,2 (135,0/129,0)

6. Stefan Kraft (AUT) 283,9 (129,0/130,0)

7. Markus Eisenbichler (GER) 283,8 (123,5/137,0)

8. Richard Freitag (GER) 282,3 (140,0/126,5)

9. Kamil Stoch (POL) 281,5 (134,0/127,5)

10. Severin Freund (GER) 279,2 (128,5/131,0)

11. Manuel Fettner (AUT) 278,2 (125,0/128,5)

12. Maciej Kot (POL) 277,8 (125,5/132,0)

13. Taku Takeuchi (JPN) 275,7 (129,5/129,0)

14. Stephan Leyhe (GER) 274,8 (135,0/125,0)

15. Andreas Wellinger (GER) 273,4 (131,0/127,5)

16. Stefan Hula (POL) 270,2 (131,0/125,5)

17. Vojtech Stursa (CZE) 269,0 (128,0/128,5)

18. Jewgenij Klimow (RUS) 268,6 (132,5/125,0)

19. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 268,4 (129,0/124,0)

20. Piotr Zyla (POL) 267,3 (130,5/129,0)

21. Noriaki Kasai (JPN) 266,8 (123,5/127,5)

22. Dawid Kubacki (POL) 265,0 (135,5/119,0)

23. Markus Schiffner (AUT) 264,7 (128,0/128,0)

24. Karl Geiger (GER) 263,6 (126,0/123,5)

25. Jurij Tepes (SLO) 260,4 (128,5/124,5)

26. Peter Prevc (SLO) 258,5 (128,5/126,5)

27. Tom Hilde (NOR) 257,7 (125,5/124,5)

28. Denis Kornilow (RUS) 257,6 (123,5/125,0)

29. Anders Fannemel (NOR) 251,2 (131,5/114,0)

30. Cene Prevc (SLO) 249,9 (123,0/117,5)