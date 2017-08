Erster Einblick ins Programm von Sebastian Kurz

ÖVP- Chef Sebastian Kurz wird sein Programm zwar erst im September präsentieren, einige Eckpunkte aber kennt die "Krone" schon jetzt. So soll etwa ein Kapitel, in dem es auch um die Pensionen geht, "Neue Gerechtigkeit" heißen. Neu ist, dass die ÖVP nun vom vorzeitigen Angleichen des Pensionsantrittsalters der Frauen an jenes der Männer Abstand nimmt.