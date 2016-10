Erste Bank Open: Aufschlagriesen bestimmen Auftakt

Chatschanow hatte am Freitag die letzte Wildcard für den ATP- 500- Event in der Stadthalle erhalten und dankte es mit einem 6:4- 6:4- Sieg gegen Andreas Seppi (ITA). Dem 20- Jährigen stand damit womöglich ein Duell mit Tomas Berdych (2) und damit sein zweites Kräftemessen mit einem Top- Ten- Mann bevor, nachdem er bei den US Open in Runde zwei Kei Nishikori (JPN) in vier Sätzen unterlegen war.

Der mit 1,98 m und damit auch stattlicher Körpergröße ausgestattete Chatschanow ist seit 2013 Profi, stand Anfang des Jahres in der Weltrangliste außerhalb der Top 150, nahm aber Anfang Oktober bereits Position 55 ein. Aktuell ist er 63. Begründet ist sein Karrierehoch primär durch seinen Premieren- ATP- Titel unmittelbar davor in Chengdu in China. Es folgten allerdings Auftakt- Niederlagen in Shanghai und Moskau, ehe er am Montag nun wieder einen Sieg landete.

Der mittlerweile 37- jährige Karlovic fühlt sich in der Wiener Stadthalle recht wohl, erreichte in den vergangenen beiden Jahren das Viertelfinale. Das bekam diesmal Vorjahres- Finalist Steve Johnson zu spüren, der US- Amerikaner kassierte vom Kroaten 16 Asse und unterlag 6:7(5), 3:6. Karlovic trifft nun auf den Qualifikanten Dzumhur, der Bosnier tanzte mit seinen 1,75 m und nur drei Assen aus der Reihe. Der 24- Jährige besiegte Nicolas Almagro (ESP) 6:3, 5:7, 6:0.

Der US- Amerikaner Isner wiederum spielte seine gewohnte Servicestärke bei einem 6:7(1),6:3,6:4- Erfolg gegen Jan- Lennard Struff aus. Der Deutsche stand mit seinen 13 gegenüber 18 Assen des Gegners aber nicht viel nach. Isner hat seinen Wien- Bestwert mit dem Achtelfinale vom Vorjahr damit schon eingestellt, seinen nächsten Gegner wird er mit Feliciano Lopez (ESP) oder Metz- Titelträger Lucas Pouille (FRA- 7) am Dienstagnachmittag erfahren.

"THIEMstag" mit vielen Österreichern

Am "THIEMstag" werden in den beiden letzten Matches auf dem Centre Court alle drei Österreicher im Einsatz sein. Zunächst steigt das Österreicher- Duell von Dominic Thiem (3) mit Gerald Melzer, danach trifft Jürgen Melzer auf den Spanier Roberto Bautista Agut (4). Der Ältere der Melzer- Brüder ist am Montagvormittag aus Moskau beim Heimturnier angekommen. An seinen Ambitionen ließ der 35- jährige Jürgen keinen Zweifel: "Ich bin nach wie vor voll motiviert."