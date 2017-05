Erotikmodel Molly Cavalli von Hai angegriffen

Gut gelaunt, aber etwas nervös startete Cavalli den ersten Unterwasserdreh vor der Küste Floridas - obwohl gleich ersichtlich ist, dass es um das Boot von Haien nur so wimmelte.

Molly Cavalli wenige Minuten vor dem Haiangriff Foto: YouTube.com/CamSoda

Doch Cavalli stieg tapfer in den Haikäfig.

Was sie allerdings nicht tun hätte sollen: den Fuß aus dem Käfig zu strecken. Sofort biss einer der Zitronenhaie, die bis zu 3,4 Meter lang werden können, zu und verpasste Cavalli eine offene Wunde.

Als das Model nach kurzer Zeit wieder auftauchte, wunderten sich die Männer an Bord. "Ist alles in Ordnung?", fragten sie besorgt. Als sie die geschockte und weinende Molly an Bord zogen und die Wunde sahen, kam auch ihnen ein "Fuck!" aus.

Fans brauchen sich aber nicht um ihr Idol zu sorgen: Molly geht es gut, wie CamSoda mitteilte. Sie sei mit 20 Stichen genäht worden, gut drauf und dankbar, dass sie sich schnell erholt habe.

Hier sehen Sie das ganze Video: