"Ernüchternd!" Reichelt noch länger außer Gefecht

Das Weltcup- Comeback von Super- G-Weltmeister Hannes Reichelt verzögert sich. Der 36- jährige Salzburger, der am 17. September an der Lendenwirbelsäule operiert worden war, absolvierte in der Vorwoche einen Leistungstest. Dessen Ergebnis "war ernüchternd", betonte Reichelt am Dienstagabend bei einem Pressetermin in Innsbruck.