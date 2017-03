Erneuter Lawinenabgang in Tirol: Zwei Tote

Erneut hat es einen tödlichen Lawinenabgang in Tirol gegeben. In St. Anton ging am Freitag ein Schneebrett ab und riss zwei Sportler mit sich. Beide kamen dabei ums Leben. Erst am Mittwoch waren acht Schweizer Alpinisten von einer Monsterlawine erfasst und mitgerissen worden. Vier Männer kamen bei diesem - bis dato größten - Lawinenunglück dieses Winters ums Leben.